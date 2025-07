Medikamente, die das Abnehmen erleichtern, sind derzeit ein grosses Heilsversprechen. Doch nach dem Absetzen einiger Wirkstoffe geht es einer Studie zufolge recht rasch wieder in die andere Richtung.

So rasch nimmt man nach Übergewicht-Medikamenten wieder zu

Darum gehts Ozempic und Wegovy führen nicht zu dauerhaftem Gewichtsverlust

Nach Therapieende kehrt verlorenes Gewicht oft schnell zurück

Studie analysierte Daten von 1574 Behandlungs- und 893 Kontrollgruppen

Sie gelten als Wundermittel für die schlanke Linie: Medikamente wie Ozempic oder Wegovy, ursprünglich für Diabetes-Patienten entwickelt, sind längst als Lifestyle-Präparate im Einsatz. Doch wer glaubt, damit einmal schnell ein paar Kilos loszuwerden und dann dauerhaft schlank zu bleiben, dürfte enttäuscht sein.

Eine neue Metaanalyse aus China zeigt nun: Die verlorenen Kilos kehren meist schneller zurück, als vielen lieb ist – und das selbst dann, wenn die Patienten nach Therapieende versuchen, ihren Lebensstil zu ändern.

Medikamente wirken – aber nur, solange man sie nimmt

Für die Studie hat das Team um Han Wu und Wenjia Yang vom Peking University People's Hospital Daten aus elf internationalen Studien mit Daten von insgesamt 1574 Menschen in Behandlungs- und 893 in Kontrollgruppen ausgewertet. Die Medikamente, darunter bekannte Wirkstoffe wie Orlistat, Tirzepatid oder die GLP-1-Rezeptor-Agonisten (wie Ozempic), führten zwar während der Einnahme zu deutlichen Gewichtsverlusten. Doch bereits acht Wochen nach dem Absetzen war in vielen Fällen eine anhaltende Gewichtszunahme zu beobachten.

Wer während der Therapie besonders stark abgenommen hatte, legte danach auch besonders schnell wieder zu. Selbst begleitende Programme zur Verhaltensänderung konnten diesen Effekt kaum stoppen.

Dauertherapie statt schnelle Lösung

Für Expertinnen und Experten ist das keine Überraschung. «Das überrascht mich nicht», sagt etwa Anja Hilbert, Professorin für Verhaltensmedizin in Leipzig. Ähnliche Effekte kenne man auch von Crash-Diäten: Je radikaler der Gewichtsverlust, desto wahrscheinlicher der anschliessende Jojo-Effekt.

Auch Stephan Martin, Chefarzt für Diabetologie in Düsseldorf, sieht sich durch die neuen Daten bestätigt: «Es ist eine Dauertherapie.» Wer glaube, er könne mit dieser Therapie abnehmen und dann sei die Welt in Ordnung, der irre. «Man braucht diese Therapie permanent.»

Viele hören trotzdem auf – aus Unwissen oder Geldnot

Laut Martin brechen in den USA rund zwei Drittel der Patienten die Therapie innerhalb eines Jahres wieder ab – oft auf eigene Kosten. Die Gründe? Unklar. «Wir wissen nicht warum: Vielleicht wird es zu teuer, vielleicht haben sie genug Gewicht abgenommen und glauben, dass sich das jetzt hält», sagt der Chefarzt für Diabetologie, der für mehr Prävention statt Behandlung der Folgen plädiert.

Medikamente wie Ozempic oder Wegovy sind nicht nur teuer, sondern auch nicht frei von Nebenwirkungen: Übelkeit, Durchfall und andere Magen-Darm-Beschwerden sind häufig.

Die neue Studie macht deutlich: Wer mit Medikamenten wie Ozempic abnimmt, muss sich darauf einstellen, sie langfristig einzunehmen – und parallel trotzdem an Lebensstil und Ernährung zu arbeiten. Andernfalls droht der bekannte Jojo-Effekt.