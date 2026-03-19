Darum gehts
- Russischer SU-30-Jet verletzte am Mittwoch estnischen Luftraum nahe Vaindloo
- Jet blieb eine Minute, ohne Flugplan oder Funkkontakt zur Flugsicherung
- Nato-Mission übernahm Identifizierung, da Estland keine eigenen Kampfjets hat
Aufregung am estnischen Himmel: Am Mittwoch ist ein russischer Jet vom Typ SU-30 in den estnischen Luftraum eingedrungen. Dort sei die Maschine für rund eine Minute verblieben. Der Vorfall hat sich nahe der Insel Vaindloo ereignet.
«Flugzeuge der Nato-Luftüberwachungsmission im Baltikum, die von der Luftwaffe eingesetzt wird, führten daraufhin einen Identifizierungsflug durch», erklärte die estnische Armee auf ihrem X-Account.
Von Nato-Jet eskortiert
«Das Flugzeug hatte keinen Flugplan und stand in keinem Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung.» Schliesslich verliess der Jet den Luftraum wieder.
Estland ist Eu‑ und Nato-Mitglied und verfügt – wie auch Lettland und Litauen – über keine eigenen Kampfjets, weshalb Partnerstaaten den baltischen Luftraum im Rahmen der «Air Policing»-Mission sichern.