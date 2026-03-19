Ein russischer SU-30-Jet drang am Mittwoch in den estnischen Luftraum nahe der Insel Vaindloo ein. Er blieb eine Minute, ohne Flugplan oder Funkkontakt. Nato-Kampfjets reagierten umgehend.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russischer SU-30-Jet verletzte am Mittwoch estnischen Luftraum nahe Vaindloo

Jet blieb eine Minute, ohne Flugplan oder Funkkontakt zur Flugsicherung

Nato-Mission übernahm Identifizierung, da Estland keine eigenen Kampfjets hat War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung am estnischen Himmel: Am Mittwoch ist ein russischer Jet vom Typ SU-30 in den estnischen Luftraum eingedrungen. Dort sei die Maschine für rund eine Minute verblieben. Der Vorfall hat sich nahe der Insel Vaindloo ereignet.

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«Flugzeuge der Nato-Luftüberwachungsmission im Baltikum, die von der Luftwaffe eingesetzt wird, führten daraufhin einen Identifizierungsflug durch», erklärte die estnische Armee auf ihrem X-Account.

Von Nato-Jet eskortiert

«Das Flugzeug hatte keinen Flugplan und stand in keinem Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung.» Schliesslich verliess der Jet den Luftraum wieder.

Estland ist Eu‑ und Nato-Mitglied und verfügt – wie auch Lettland und Litauen – über keine eigenen Kampfjets, weshalb Partnerstaaten den baltischen Luftraum im Rahmen der «Air Policing»-Mission sichern.