Ein Geier kollidierte am Sonntag mit einem Iberia-Flugzeug beim Start in Madrid. Die Nase des brandneuen Airbus wurde zertrümmert und ein Triebwerk beschädigt.

1/4 Die Maschine hat sichtbare Schäden an der Nase. Foto: Screenshot X

Darum gehts Geier kollidiert mit Iberia-Flugzeug während des Starts in Madrid

Flugzeugnase zertrümmert, Triebwerk beschädigt, Notlandung in Madrid

182 Passagiere unverletzt, Airbus A321NEO XLR erst seit 2. Juli im Dienst Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Grosser Knall in der Luft: Am Sonntag traf ein Geier eine Maschine der spanischen Fluggesellschaft Iberia während des Starts mit voller Wucht, wie Aviaciónline berichtet.

Flug IB579 sollte gegen 16 Uhr vom Madrider Flughafen Barajas abheben und Richtung Paris fliegen. Doch so weit kam es nicht. Durch die Kollision mit dem grossen Vogel wurde die Nase des Fliegers komplett zertrümmert, auch ein Triebwerk nahm Schaden. Aus diesem Grund entschieden sich die Piloten, sofort wieder in Madrid zu landen.

Nach 25 Minuten glückte die Landung. Die 182 Passagiere konnten das Flugzeug unversehrt verlassen.

Nase abgerissen

In den sozialen Medien sind zahlreiche Aufnahmen des Airbus zu sehen. Die Nase scheint abgerissen. Weil der Vogel im Nachhinein noch ins Triebwerk gesogen wurde, gingen die Fanblätter zu Bruch, wie den Bildern zu entnehmen ist. Der Flieger wird nun genau inspiziert und befindet sich ausser Dienst.

Beim Flugzeug handelte es sich um den Airbustyp A321NEO XLR – ein brandneues Modell. Es wurde erst am 2. Juli an Iberia ausgeliefert. Er ist für Langstreckenflüge über den Atlantik ausgelegt. Derzeit werden die Crews in Europa mit dem Flugzeug vertraut gemacht.