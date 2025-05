Der internationale Bananenriese Chiquita hat in Panama die Entlassung Tausender Mitarbeitenden angekündigt. Die Beschäftigten streiken seit fast einem Monat.

Chiquita entlässt Tausende Mitarbeitende in Panama

Chiquita entlässt Tausende Mitarbeitende in Panama

Der Bananenriese Chiquita beschäftigt in Panama rund 7000 Mitarbeitende. (Archivbild) Foto: LAURENT GILLIERON

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Durch die ungerechtfertigte Arbeitsniederlegung in Farmen und Betriebszentren seien wirtschaftliche Verluste in Höhe von mindestens 75 Millionen US-Dollar entstanden, teilte das Unternehmen mit.

Insgesamt hat das Unternehmen in dem mittelamerikanischen Land rund 7000 Mitarbeitende. Der Firmensitz des internationalen Unternehmens befindet sich in Etoy im Kanton Waadt.

Seit dem 24. April beteiligen sich die Beschäftigten in Panama an einem Streik verschiedener Gewerkschaften gegen eine Rentenreform. Gemeinsam mit Lehrpersonen, Indigenen und Beschäftigten im Bausektor protestieren sie auch gegen ein jüngst unterzeichnetes Sicherheitsabkommen zwischen Panama und den USA, das eine verstärkte US-Militärpräsenz am Panamakanal ermöglicht.