Zwei Explosionen in Kopenhagen

Wie dänische Medien melden, hat die dänische Polizei Ermittlungen wegen zwei Explosionen in der Nähe der israelischen Botschaft in Kopenhagen eingeleitet. Wie die Polizei auf X mitteilt, wurde niemand verletzt. «Ein möglicher Zusammenhang mit der israelischen Botschaft, die sich in der Gegend befindet, wird untersucht», schreibt die Polizei weiter.

