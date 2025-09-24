Bei der Zentrale der US-Migrationsbehörde ICE in Dallas im US-Bundesstaat Texas sind Schüsse gefallen. Es gibt mehrere Todesopfer und eine Person in kritischem Zustand.

In Dallas im US-Bundesstaat Texas sind Schüsse bei der US-Migrationsbehörde ICE gefallen. Es gibt Tote und Verletzte. Foto: Screenshot / CBS News Texas

Schütze eröffnete Feuer während Häftlingsüberführung, Motiv unbekannt

Zwei Tote, darunter der Schütze; eine Person kritisch verletzt

In Dallas im US-Bundesstaat Texas sind am Mittwochmorgen Schüsse gefallen. Ein Bild des Nachrichtensenders CBS zeigte Dutzende Polizeifahrzeuge bei der Zentrale der US-Migrationsbehörde ICE, dem Tatort.

Kristi Noem, die Ministerin für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, schrieb auf X: «Heute Morgen kam es in der Dallas ICE Detention Facility zu einer Schiesserei. Details werden noch bekannt gegeben, aber wir können bestätigen, dass es mehrere Verletzte und Tote gab.»

Zwei Tote

NBC News schreibt etwas später, dass zwei Personen starben. Eine dritte befinde sich noch in kritischem Zustand. Bei den Opfern soll es sich um Häftlinge handeln, berichtet Fox News. Die Schüsse sollen vom Dach eines Nebengebäudes abgegeben worden sein.

Der Schütze, der als weisser Mann beschrieben wird, habe sich selbst eine Schusswunde zugefügt und ist in der Folge gestorben, schreiben die amerikanischen Medien. Die Polizei bestätigt später, dass es sich der Schütze unter den gemeldeten Toten befindet.

Die Behörden sagen, dass der Schütze das Feuer eröffnete, als das Tor zur Einrichtung während der Überführung von Häftlingen geöffnet war.

«Gewalt muss aufhören»

«Obwohl wir das Motiv noch nicht kennen, wissen wir, dass unsere ICE-Polizisten beispielloser Gewalt ausgesetzt sind. Das muss aufhören», so Noem weiter.

