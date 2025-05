In Spanien ist es erneut zu einem grossen Stromausfall gekommen. Betroffen war dieses Mal die Kanareninsel La Palma. Zehntausende Menschen waren ohne Strom. Mittlerweile konnte die Versorgung wiederhergestellt werden.

Nächster Blackout in Spanien

Auf der Insel La Palma ist der Strom ausgefallen. Foto: Keystone/Sigi Tischler

Valentin Köpfli Redaktor News

Wieder ein Stromausfall in Spanien: Nur 10 Tage nach dem Mega-Blackout ist es am Donnerstagmorgen erneut zu einem grösseren Zwischenfall gekommen. Auf der Kanareninsel La Palma waren Zehntausende Menschen rund zwei Stunden lang ohne Strom – kur vor 10 Uhr gingen die Lichter an vielen Orten der Insel aus. Das berichten mehrere lokale Medien übereinstimmend. Mittlerweile konnte die Versorgung wiederhergestellt werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Von dem Stromausfall waren demnach rund 30'000 Menschen betroffen. Auch wenn die genauen Ursachen noch unbekannt seien, deute alles auf ein Problem im Kraftwerk Los Guinchos hin, sagte Inselpräsident Sergio Rodríguez gegenüber lokalen Medien. Nach vorläufigen Erkenntnissen war der Stromausfall auf ein Missverhältnis zwischen Energieangebot und -nachfrage zurückzuführen. Dabei sollen sich die Generatoren selbständig abgeschaltet haben.