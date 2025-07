Tragödie beim Tomorrowland-Festival in Belgien: Eine Kanadierin starb am Eröffnungsabend. Die Staatsanwaltschaft Antwerpen hat Ermittlungen eingeleitet.

Nächste Hiobsbotschaft für das Festival Tomorrowland: Eine Besucherin musste in eine Klinik gebracht werden und starb.

Darum gehts Kanadierin stirbt nach Besuch des Tomorrowland-Festivals in Belgien

Ermittlungen zu den Todesumständen wurden eingeleitet

AFP Agence France Presse

Nach dem Riesenbrand auf dem Tomorrowland-Gelände in Belgien erschüttert nun ein Todesfall eines der grössten Elektro-Festivals der Welt. Die Staatsanwaltschaft von Antwerpen teilte am Samstag mit, dass eine Kanadierin (†35) gestorben sei. Es seien Ermittlungen zu den Umständen ihres Todes eingeleitet worden.

Die Kanadierin gehörte zu den Zehntausenden Besuchern am Eröffnungsabend des Festivals am Freitag. Sie habe sich auf einmal schlecht gefühlt und sei in eine Klinik gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP. Im Spital sei die Frau für tot erklärt worden.

Wie «Het Laatste Nieuws» unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, wurde die Frau noch auf dem Festivalgelände 45 Minuten lang reanimiert. «Ihr Partner und ihre Freunde sahen zu, schienen aber den Ernst der Lage nicht zu begreifen», berichtet die Zeitung. Der Tod steht demnach im Zusammenhang mit Drogenkonsum. Brisant: Wie «Het Laatste Nieuws» weiter schreibt, soll das Drogenhilfeteam der Antwerpener Polizei dieses Jahr nicht auf dem Festival anwesend sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass jemand auf dem Festival gestorben ist. Vor zwei Jahren starben ein thailändischer Festivalbesucher (†35) und ein Crewmitglied (†26) auf dem Festival. Die Todesfälle waren drogenbedingt.

Erst Bühne abgebrannt, jetzt Todesfall

Das Tomorrowland in Boom bei Antwerpen ist eines der grössten Elektro-Festivals der Welt. An diesem und nächsten Wochenende werden insgesamt rund 400'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Zu den verpflichteten Elektro- und Techno-DJs gehören David Guetta (57), Lost Frequencies und Charlotte de Witte (32).

Nur wenige Tage vor Festivalbeginn war am Mittwochabend die Hauptbühne in Flammen aufgegangen. Videos der brennenden Bühne gingen um die Welt, Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen. Wegen des Brandes wurde kurzzeitig über eine Absage des Festivals spekuliert, die Organisatoren liessen aber innerhalb kürzester Zeit eine Ersatzbühne errichten und die grosse Elektro-Party konnte wie geplant am Freitagabend beginnen.