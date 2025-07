Nach Vorwürfen Litauens Regierungschef kündigt Rücktritt an

Litauens Regierungschef Gintautas Paluckas will nach Vorwürfen von Interessenkonflikten und Vetternwirtschaft seinen Rücktritt einreichen. «Ich habe die Entscheidung getroffen, vom Amt des Ministerpräsidenten zurückzutreten», kündigte Paluckas in einer Mitteilung an.

