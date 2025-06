Sarkozy aus Ehrenlegion ausgeschlossen

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy ist nach seiner Verurteilung wegen Korruption aus der Ehrenlegion ausgeschlossen worden. Das geht aus einem am Sonntag veröffentlichten Dekret hervor.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sarkozy war wegen Korruption zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden und musste danach monatelang eine elektronische Fussfessel tragen. Laut den Regeln der Ehrenlegion darf ein rechtskräftig verurteilter Straftäter nicht Mitglied sein.

Sarkozy ist erst der zweite französische Staatschef, dem die Ehrung aberkannt wird. Der erste war der Nazi-Kollaborateur Philippe Pétain, der im August 1949 wegen Hochverrats schuldig gesprochen worden war.

Im September soll ein Urteil in einem weiteren Verfahren gegen Sarkozy verkündet werden, in dem es um einen mutmasslichen Korruptionspakt mit dem früheren libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi geht. Die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Haft ohne Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 300'000 Euro.