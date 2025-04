Nach Unfall in Australien Helikopter sucht an der Küste nach Vermisstem

Tragische Osterfeiertage in Australien: Sechs Menschen ertranken aufgrund hoher Wellen vor den Küsten. Die Polizei in New South Wales meldete mehrere Todesfälle, darunter Fischer und Strandbesucher. Rettungsorganisationen warnen vor gefährlichem Wellengang.

Publiziert: 09:38 Uhr