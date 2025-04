1/4 Über Nacht angeblich um 8,2 Millionen Dollar reicher – der US-Amerikaner Dave Portnoy. Foto: x

Darum gehts Trump empfiehlt Aktienkauf vor Handelskrieg-Kehrtwende, Opposition wirft Insiderhandel vor

Gerüchte über Bereicherung im Trump-Umfeld durch steigende Aktienkurse

Dave Portnoy behauptet, über Nacht 8,2 Millionen Dollar verdient zu haben

Daniel Macher Redaktor News

Noch bevor US-Präsident Donald Trump (78) am Mittwochabend die Kehrtwende im weltweiten Handelskrieg einleitete, postete er auf seiner Plattform Truth Social in Grossbuchstaben «THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT.» Eine Kaufempfehlung also für alle Anleger und Spekulanten da draussen. Die Opposition reagierte prompt auf den Tipp von oberster Stelle und warf ihm Insiderhandel vor.

Gerüchten zufolge sollen sich im Zuge der steigenden Aktienkurse Leute in seinem Umfeld bereichert haben. Darunter Doge-Leiter und Trump-Berater Elon Musk (53), der sein Vermögen um 20 Milliarden Dollar gesteigert haben soll. Und auch Trump-Sohn Donald Jr. (47), der angeblich einen Wertzuwachs von 415 Millionen Dollar verzeichnen konnte.

Über Nacht zum mehrfachen Millionär

Einer, der ebenfalls von Trumps Zollchaos profitierte, ist der US-Amerikaner Dave Portnoy. Zumindest, wenn man seinem Post auf der Plattform X Glauben schenken will. Um 8,2 Millionen Dollar (knapp 6,8 Millionen Franken) reicher soll er über Nacht geworden sein, erzählt er sichtlich gut gelaunt.

Dass er nur gute Worte für den US-Präsidenten übrig hat, verwundert deshalb nicht. «Trump ist kein Verrückter», lobt er ihn tanzend in seinem Video. «Er weiss, was er tut. Er verhandelt.» Dass durch Trumps Zollpolitik zuvor unzählige Menschen Milliarden an Privateigentum verloren haben, scheint den offensichtlichen Baseball-Fan nicht zu interessieren.