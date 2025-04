Nach Sturz beim Bergsteigen Frau klammert sich über eine Stunde am Felsen fest

Banges Warten auf Hilfe in Kalifornien. Eine amerikanische Bergsteigerin stürze auf ihrer Tour ab und konnte sich nur mit Glück an einer Felswand festklammern. Bei Ankunft der Rettung zuckten ihre Muskeln vor Erschöpfung. Das war wohl Hilfe in letzter Minute.