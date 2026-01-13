In Istanbul soll eine Richterin von einem Staatsanwalt angeschossen worden sein. Die 45-Jährige habe in ihrem Büro gearbeitet, als der 33 Jahre alte Mann auf sie geschossen habe.

Angela Rosser Journalistin News

In einem Gerichtsgebäude in Istanbul fielen Schüsse. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, hat dort ein Staatsanwalt eine Richterin niedergeschossen.

Die 45-Jährige erlitt den Berichten zufolge eine Schussverletzung in der Leistengegend. Sie befinde sich zwar nicht in Lebensgefahr, eine Operation benötige sie aber trotzdem, heisst es. Der mutmassliche Täter, ein 33-jähriger Staatsanwalt, wurde festgenommen.

Wie Medien weiter berichten, habe die Richterin in ihrem Büro gearbeitet, bevor sie niedergeschossen wurde. Zwischen den beiden soll es zu einem Streit gekommen sein, heisst es weiter.

Gegen den Mann wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Die beiden sollen sich aus einer vorangegangenen Tätigkeit gekannt haben. Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet unter Berufung auf die Staatsanwaltscahfft, dass die beiden früher zusammen an einem Gericht gearbeitet hätten. Weitere Details und Hintergründe, wie auch Motiv und Ablauf sind nicht bekannt.