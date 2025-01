An dieser Haltestelle kam es zum tödlichen Vorfall. Foto: Screenshot Google Maps

Bei einem Streit unter Kindern soll ein Junge (13) in Stuttgart einen 12-Jährigen vor ein einfahrendes Tram geschubst haben. Der 12-Jährige sei bei der Attacke im Stadtteil Mühlhausen von dem Zug erfasst worden und habe dabei tödliche Verletzungen erlitten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Nach den ersten Ermittlungen waren die beiden Kinder in der Mittagszeit an der Haltestelle Max-Eyth-See in Streit geraten. Dabei soll es dann zu der Attacke des älteren Kindes gekommen. Dieses sei nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen an das Jugendamt überstellt worden – mit dreizehn Jahren sind Heranwachsende in Deutschland strafunmündig.

Die Kriminalpolizei bat Zeugen des Vorfalls darum, Hinweise auf das Geschehen zu geben.