In Niedernhall, Baden-Württemberg, eskalierte ein Streit zwischen Jugendlichen und Kindern. Ein 18-Jähriger soll einen 12-Jährigen mit dem Auto verfolgt und angefahren haben. Der 12-Jährige verstarb.

Für einen 12-Jährigen endete ein Streit auf einem Parkplatz tödlich. Foto: Google Maps

Darum gehts Streit zwischen Jugendlichen eskaliert tödlich

18-Jähriger fährt 12-Jährigen an

Verfolgungsjagd mit Auto endet tragisch auf einem Parkplatz

Ein tragischer Vorfall erschüttert die Gemeinde Niedernhall im Hohenlohekreis. Wie «Focus» berichtet, kam es am Donnerstagabend zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Kindern auf einem Parkplatz. Nach Angaben der Polizei soll ein 18-Jähriger einen 12-jährigen Jungen mit dem Auto verfolgt, angefahren und tödlich verletzt haben.

Der Vorfall begann mit einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und seinem zwei Jahre jüngeren Begleiter und zwei Kindern im Alter von 12 und 13 Jahren. Als die jüngeren Beteiligten versuchten, sich mit einem Velo und einem Tretroller zu entfernen, eskalierte die Situation. Die beiden älteren Jugendlichen setzten sich laut Polizeibericht in ein Auto und verfolgten die Kinder.

Kind verstirbt auf Parkplatz

Die Verfolgungsjagd endete tragisch, als der 12-Jährige auf seinem Velo angefahren wurde. «Focus» meldet unter Berufung auf die Polizei: «Das Kind stürzte daraufhin und wurde so schwer verletzt, dass es unmittelbar auf dem Parkplatz verstarb». Der 13-jährige Begleiter des Opfers blieb unverletzt.

Der 18-jährige mutmassliche Täter wurde noch am selben Abend festgenommen. Die genauen Hintergründe des Streits sind noch unklar. Auch ob sich die Beteiligten kannten, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Ermittlungen dauern an

Niedernhall, eine Gemeinde mit etwas mehr als 4000 Einwohnern, liegt im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Der Vorfall hat die kleine Gemeinde in der Region Heilbronn-Franken zutiefst erschüttert. Die Ermittlungen dauern an.