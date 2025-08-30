In Évreux, Nordfrankreich, raste ein Autofahrer nach einem Streit in einer Bar in eine Menschengruppe. Ein Mann starb, fünf weitere wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und versuchten Mordes.

1/2 In dieser Bar in Évreux soll es zum Streit gekommen sein. Foto: Google maps

AFP Agence France Presse

Im Norden Frankreichs ist ein Autofahrer nach einer Auseinandersetzung in einer Bar in eine Gruppe Menschen gerast. Mindestens ein Mann sei bei dem Vorfall in Évreux getötet worden, sagte der Staatsanwaltschaft der Stadt, Rémi Coutin, der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt, zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

Der Mann sei nach dem Streit in einer Weinbar im Zentrum der Stadt gegen 4 Uhr morgens zu seinem Auto gegangen und sei dann «vorsätzlich» und mit «hoher Geschwindigkeit» im Rückwärtsgang in die Menge vor dem Lokal gefahren. Drei Verdächtige wurden laut Coutin festgenommen. Die Justizbehörden leiteten nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Mordes und versuchten Mordes ein.