Nach Sieg über Erzrivale Kanada
FBI-Chef feiert wilde Bier-Party mit US-Eishockeyteam

Die USA holen Gold an Olympia im Eishockey. Nach dem Sieg gegen Kanada feiert sogar FBI-Chef Kash Patel in der Kabine mit.
Publiziert: vor 27 Minuten
