Mit dem traditionellen Fassanstich hat am Samstag um Punkt 12.00 Uhr mittags das 189. Münchner Oktoberfest begonnen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (66) stach im Schottenhammel-Festzelt das erste Bierfass an - zwei kräftige Schläge genügten ihm dafür. «O'zapft is'! Auf eine friedliche Wiesn», sagte er und reichte dann die erste Mass Bier traditionell dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (57).

Dieser liess sich einen Kommentar zum Aus seiner möglichen Unions-Kanzlerkandidatur nicht nehmen: «Berlin oder die Wiesn, die Wiesn ist einfach besser», sagte Söder. Bei sonnigem Spätsommerwetter waren die Wiesnwirte zuvor in bunt geschmückten Fuhrwerken auf die Theresienwiese gefahren. Um Punkt 09.00 Uhr hatten die Ordner zuvor die Eingänge zum Oktoberfestgelände geöffnet - und die Wiesnfans stürmten los in Richtung Bierzelte.

Ausgeklügeltes Sicherheitskonzept soll für reibungslose Wiesn sorgen

Bitter für Festbesucher: Das Bier wird einmal mehr teurer. Die Mass kostet zwischen 13.60 und 15.30 Euro. Tafelwasser liegt im Schnitt bei über zehn Euro pro Liter. Seit dem Vorjahr gibt es kostenlos Trinkwasser an Brunnen auf dem Festgelände. Im Südteil der Theresienwiese findet die traditionsgeprägte Oide Wiesn mit Blasmusik, Volkstanz und historischen Fahrgeschäften statt.

Bezüglich Sicherheit wurde für dieses Jahr zünftig aufgestockt. Nach dem Messeranschlag in Solingen, bei dem vor knapp einem Monat drei Menschen starben, hat die Stadt München drastische Massnahmen ergriffen. Wie «Bild» berichtet, sollen mehr Sicherheitskräfte und erstmals Metalldetektoren und ein Abtasten der Besucher für ein sicheres Oktoberfest sorgen.

Auch ein Verbot von grösseren Taschen, Messern und Glasflaschen gehört zum Sicherheitskonzept Über dem Gelände herrschen Flugverbote auch für Drohnen. Videokameras helfen bei der Überwachung des Geländes. Rund 600 Polizisten sollen an den 16 Festtagen im Dienst sein. Dazu kommen Tausende Ordner. 1'200 bis 1'500 sind allein von der Stadt eingesetzt.

«Hatten auch schon ein paar Patienten mit Kreislaufproblemen»

Obwohl das Fest offiziell gerade mal einige Stunden jung ist, wurden bereits erste Verletzte beim Sanitätsdienst behandelt. So seien laut «Merkur.de» vier junge Männer mit Schürfwunden an den Knien aufgekreuzt und hätten daraufhin einen Verband bekommen. Ein weiterer Lederhosen-Träger habe sich beim Ansturm während der Eröffnung einige Verletzungen am Arm zugezogen. «Wir hatten auch schon ein paar Patienten mit Kreislaufproblemen», erklärt ein Sprecher. Bei der Mischung aus schönem Wetter und der Aufregung, die jeweils zum Wiesn-Start herrscht, sei das jedoch ganz normal. Auf die ersten «Bierleichen» warte man allerdings noch, so der Sprecher.

Den Aufbau des Fests überschattete derweil ein tödlicher Arbeitsunfall. An der berühmten Olympia-Looping-Achterbahn wurde ein 20 Jahre alter Arbeiter bei einer Testfahrt von einem Zug erfasst, er starb im Krankenhaus. Die Bahn sollte nach der TÜV-Freigabe dennoch am Samstag eröffnen.

An die sechs Millionen Besucher werden bis zum 6. Oktober zur Wiesn erwartet, die als grösstes Volksfest der Welt gilt. Im vergangenen Jahr kamen zu dem auf 18 Tage verlängerten Fest 7,2 Millionen Gäste - nach der Zählung der Stadt München als Veranstalterin so viele noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 1980.

