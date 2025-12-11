DE
Nach Protesten
Bulgarische Regierung tritt geschlossen zurück

Die bulgarische Regierung um Ministerpräsident Rossen Jeljaskow ist zurückgetreten. Der Schritt kommt einen Tag nach einer grossen Anti-Regierungs-Demonstration in Sofia.
Publiziert: vor 17 Minuten
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Der Ministerpräsident Bulgariens, Rossen Jeljaskow verkündete den Rückzug seines Kabinetts am Donnerstagmittag.
Foto: IMAGO/SKATA
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

In den vergangenen Tagen erschütterten Massenproteste Bulgarien. Nun zieht die Regierung Konsequenzen und tritt geschlossen zurück. Ministerpräsident Rossen Jeljaskow verkündete den Rücktritt am Donnerstag nach einer Sitzung der Koalitionsspitzen in Sofia. «Wir hören die Stimme der Bürger, die protestieren, und wir müssen ihren Forderungen nachkommen», sagte der Politiker in seiner Rücktrittsrede. 

Anfang des Monats hatten in Bulgarien zehntausende Menschen gegen Korruption und den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr demonstriert. Sie forderten den Rücktritt des gesamten Kabinetts. 

+++Update folgt+++

