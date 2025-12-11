Die bulgarische Regierung um Ministerpräsident Rossen Jeljaskow ist zurückgetreten. Der Schritt kommt einen Tag nach einer grossen Anti-Regierungs-Demonstration in Sofia.

Janine Enderli Redaktorin News

In den vergangenen Tagen erschütterten Massenproteste Bulgarien. Nun zieht die Regierung Konsequenzen und tritt geschlossen zurück. Ministerpräsident Rossen Jeljaskow verkündete den Rücktritt am Donnerstag nach einer Sitzung der Koalitionsspitzen in Sofia. «Wir hören die Stimme der Bürger, die protestieren, und wir müssen ihren Forderungen nachkommen», sagte der Politiker in seiner Rücktrittsrede.

Anfang des Monats hatten in Bulgarien zehntausende Menschen gegen Korruption und den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr demonstriert. Sie forderten den Rücktritt des gesamten Kabinetts.

