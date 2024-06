Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

25 Jahre Haft: Wladimir Kara-Mursa sitzt in Sibirien hinter Gittern.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Offiziell war es ein «plötzliches Todessyndrom», das am 16. Februar zum Herzstillstand des russischen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny (†47) geführt hatte. In Wahrheit starb Nawalny aber nicht einen «plötzlichen», sondern einen langen Tod, der durch einen Giftanschlag 2020 eingeleitet und durch monatelange Misshandlungen in einem sibirischen Straflager vorangetrieben worden war. Vor knapp vier Monaten fand der bis dahin bekannteste Kreml-Kritiker in Moskau seine letzte Ruhe.

Jetzt scheint sich der Kreml unter seinen Gegnern das nächste Opfer ausgesucht zu haben: den russisch-britischen Politiker und Journalisten Wladimir Kara-Mursa (42). Seine Angehörigen rechnen mit seinem baldigen Tod.