Die Airline Yemenia hat nach Luftangriffen Israels auf den Flughafen in Sanaa ihr letztes dort verbliebenes Flugzeug verloren.

Die israelische Armee hat am Mittwoch den von der Huthi-Miliz kontrollierten Flughafen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angegriffen und das letzte dort verbleibende Flugzeug zerstört. Israel habe ein Flugzeug der jemenitischen Fluggesellschaft Yemenia Airways getroffen, teilte der Fernsehsender der Huthi-Miliz, Al-Masirah, im Onlinedienst X mit.

In einem Video, das der Direktor des Flughafens auf X veröffentlichte, ist dicker, schwarzer Rauch zu sehen, der aus dem zerstörten Flugzeug aufsteigt. Dabei handelte es sich nach Angaben des Flughafendirektors um das letzte einsatzfähige Flugzeug auf dem Gelände.

Yemenia verfügte ohnehin nur über eine sehr kleine Flugzeugflotte. Nach Angaben von Flightradar24 waren es zuletzt vier Maschinen. Im deutschsprachigen Raum flog Yemenia einzig den Flughafen in Frankfurt am Main an. Dieser Flug wurde jedoch, wie viele andere Flüge der Airline, ausgesetzt.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor mitgeteilt, israelische Luftstreitkräfte hätten «terroristische Ziele» auf dem Flughafen in Sanaa getroffen.

Es handele sich um eine «klare Botschaft» und eine direkte Fortsetzung der israelischen Politik, erklärte Katz. «Jeder, der auf den Staat Israel schiesst, wird einen hohen Preis zahlen.»

Huthis kontrollieren Sanaa

Die vom Iran unterstützen Huthis im Jemen haben Israel seit Beginn des Krieges im Gazastreifen immer wieder mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die meisten Geschosse wurden von der israelischen Luftabwehr zerstört. Anfang Mai war auf dem Gelände des Ben-Gurion-Flughafens in Tel Aviv eine Rakete in der Nähe eines Terminalgebäudes eingeschlagen, es gab mehrere Verletzte.

Die israelische Armee griff als Reaktion auf die Angriffe aus dem Jemen in den vergangenen Monaten mehrere Huthi-Ziele im Jemen an.

Die Huthis kontrollieren einen Grossteil des Jemen, darunter auch die Hauptstadt Sanaa. Sie gehören neben der Hisbollah im Libanon und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen zu der vom Iran angeführten und gegen Israel und die USA gerichteten «Achse des Widerstands». Deren erklärtes Ziel ist die Vernichtung Israels.