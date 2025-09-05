DE
FR
Abonnieren

Nach Kirchenbesuch in Delaware
Joe Biden zeigt sich mit grosser Narbe am Kopf

Am Labor-Day-Wochenende besucht Ex-US-Präsident Joe Biden eine Kirche in Rehoboth Beach in Delaware. Dabei springt seine grosse Narbe ins Auge.
Publiziert: 07:09 Uhr
Teilen
Kommentieren
Joe Biden - Pannen und wichtige Auftritte
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen