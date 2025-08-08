Laut einem Medienbericht zeigt sich die Hamas bereit für einen Deal über die Freilassung israelischer Geiseln.

Foto: keystone-sda.ch

Kurz nachdem Israel die Ausweitung des Krieges in Gaza beschlossen hat, melden sich die Hamas zu Wort. Wie «AlArabyia» auf X veröffentlicht, sollen diese zu einem Deal bereit sein, um alle israelischen Geiseln freizulassen. «Wir sind zu einem umfassenden Abkommen bereit, um alle israelischen Geiseln sofort freizulassen», heisst es da.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie dieser Deal genau aussehen soll und wann die Geiseln, sollten die Hamas ihr Versprechen ernst meinen, freikommen könnten, ist nicht klar.