Die Nato verstärkt ihre Militärpräsenz in der Arktis. Mit der Mission «Arctic Sentry» soll der Grönland-Konflikt entschärft werden, den US-Präsident Donald Trump ausgelöst hat, so Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich.

US-Präsident Trump, 79 Jahre alt, löste Konflikt um Grönland aus

Die Nato erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Deeskalation des von US-Präsident Donald Trump (79) angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen. Wie Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich ankündigte, wurde dazu ein Einsatz mit dem Namen «Arctic Sentry» (deutsch etwa: Wächter der Arktis) gestartet.

