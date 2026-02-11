Darum gehts
- Die Nato verstärkt Militärpräsenz in Arktis wegen Grönland-Konflikt von Donald Trump
- Einsatz «Arctic Sentry» startet zur Deeskalation, sagt Alexus G. Grynkewich
- US-Präsident Trump, 79 Jahre alt, löste Konflikt um Grönland aus
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Die Nato erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Deeskalation des von US-Präsident Donald Trump (79) angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen. Wie Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich ankündigte, wurde dazu ein Einsatz mit dem Namen «Arctic Sentry» (deutsch etwa: Wächter der Arktis) gestartet.
+++ Update folgt +++