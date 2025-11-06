Trump-Gegnerin Pelosi kündigt Rücktritt an

Die frühere Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, scheidet nach fast 40 Jahren aus dem Kongress aus. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Die Demokratin hat die US-Politlandschaft massgebend geprägt.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Die US-Politikerin Nancy Pelosi (85) hat ihren Rücktritt aus dem US-Kongress angekündigt. Die Demokratin werde demnach nicht mehr zur Wiederwahl antreten und ihren Sitz zum Ende der Amtszeit aufgeben, schreibt etwa das «Wall Street Journal». Ihre Amtszeit endet im Januar 2027.

«Wir haben Geschichte geschrieben, wir haben Fortschritte erzielt. Wir waren immer Vorreiter, und nun müssen wir dies auch weiterhin tun, indem wir uns voll und ganz an unserer Demokratie beteiligen und für die amerikanischen Ideale kämpfen, die uns so wichtig sind», sagte die Demokratin in einer Videobotschaft.

Mit Pelosi scheidet eine langjährige Trump-Gegnerin aus dem US-Kongress aus. In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu erbittertem Streit zwischen Pelosi und Trump gekommen, auch schon während Trumps erster Amtszeit als US-Präsident.

Reporterin beleidigt

Erst im vergangenen Oktober war es zu einem Eklat gekommen. Pelosi hatte eine Reporterin des rechten TV-Senders LindellTV beschimpft.

Auf die Frage, ob sie sich Sorgen über neue Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Sturm auf den US-Kongress am 6. Januar 2021 mache und warum sie damals die Nationalgarde abgelehnt habe, reagierte Pelosi mit den Worten: «Halt deine Klappe. Ich habe den Einsatz der Nationalgarde nicht verweigert. Der Präsident hat sie nicht entsandt.»

Trump-Manuskript zerrissen

Im Januar dieses Jahres sorgte die Begnadigung der Kapitol-Stürmer durch US-Präsident Trump für Empörung bei den Demokraten für Empörung. Pelosi sprach von einer «ungeheuerlichen Beleidigung für unser Justizsystem und die Helden, die körperliche Narben und emotionale Traumata erlitten haben, als sie das Kapitol, den Kongress und die Verfassung schützten».

Im Februar 2020 zerriss Pelosi demonstrativ ein Redemanuskript von Trump hinter dessen Rücken, nachdem er über eine Stunde lang seine politischen Erfolge und Errungenschaften vor dem Kongress gefeiert hatte.