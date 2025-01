Entführung in Nordafrika: Ein spanischer Staatsbürger wurde in Südalgerien von Islamisten verschleppt und nach Mali gebracht. Tuareg-Rebellen befreiten den Mann nun und übergaben ihn an die algerischen Behörden.

Ein Spanier wurde im Südsudan von Jihadisten entführt. Er konnte gerettet und den Behörden übergeben werden. Foto: Screenshot X / @SimNasr

Auf einen Blick Spanischer Staatsbürger in Nordafrika entführt und wieder frei

Tuareg-Rebellen befreiten den Mann in Nordmali von islamistischer Gruppe

Gilbert Navarro, ein spanischer Staatsbürger, wurde vor wenigen Tagen in Nordafrika verschleppt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters konnte eine Allianz der Tuareg-Rebellen in Nordmali den Mann am Montag befreien.

Ein Anführer der Azawad-Befreiungsfront (FLA) sagte auf X, dass Navarro zuerst in Südalgerien von einer islamistischen Gruppe entführt und dann nach Mali gebracht wurde. Ein Bericht des spanischen Aussenministeriums, veröffentlicht von der Nachrichtenagentur EFE, erklärte, dass der Spanier am Mittwoch von einer Gruppe entführt wurde, die möglicherweise mit dem Dschihadismus in Südalgerien in Verbindung steht. Anfangs wurde von der Entführung mehrerer Touristen, darunter auch einer spanischen Frau, gesprochen. Später stellte sich jedoch heraus, dass nur ein Mann entführt wurde.

Der Spanier wurde den Behörden übergeben

Die ehemalige Geisel wird zum Schutz laut Attaye Ag Mohamed, ein Sprecher der Gruppe, die Nacht bei der FLA verbringen, bevor er den algerischen Behörden übergeben wird. Ein weiterer Sprecher der Gruppe, Mohamed Elmaouloud Ramadane, sagte später auf X, dass die FLA den Spanier freigelassen habe, da er sich in guter gesundheitlicher Verfassung befinde.

Das Brisante:Spanien ist derzeit in einen Streit zwischen Marokko und Algerien um die Westsahara verwickelt. Bis 1975 kontrollierte Spanien das Gebiet, seitdem beanspruchen Marokko und die von Algerien unterstützte Polisario-Front die Westsahara für sich. Die Polisario-Front strebt die Unabhängigkeit des Gebiets an.