1/5 Am Ostermontag ist Papst Franziskus verstorben. Foto: keystone-sda.ch

«Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt.» Das schrieb der Vatikan nach dem Tod von Papst Franziskus (†88) in einer Mitteilung. Der Tod des Geistlichen löst im Stadtstaat eine Trauerzeit aus. Darüber hinaus müssen viele Dinge organisiert werden.

Was geschieht als Nächstes?

Der Leichnam von Papst Franziskus wird heute Abend in der Kapelle seines letzten Wohnsitzes im Vatikan, der Casa Santa Marta, in einen Sarg gelegt. Vor der Sarglegung wird der Kardinalkämmerer Kevin Farrell (77) um 20 Uhr noch einmal offiziell den Tod feststellen, wie der Vatikan mitteilte.

Eine offene Aufbahrung des Leichnams auf einem Katafalk wie bei früheren verstorbenen Päpsten ist nicht vorgesehen. In der Kapelle der Casa Santa Marta wird der Sarg nur wenige Tage liegen. Danach wird der Sarg in den Petersdom gebracht, damit sich dort Gläubige verabschieden können.

Wo und wann wird der Papst beerdigt?

Anders als viele Vorgänger wird Papst Franziskus nicht im Petersdom seine letzte Ruhe finden, sondern voraussichtlich in der Basilika Santa Maria Maggiore. Die Kirche gehörte schon zu Lebzeiten zu seinen Lieblingsorten. Bereits sechs Gräber von früheren Päpsten gibt es dort. Gemäss der im Vatikan geltenden Regeln muss ein Papst vier bis sechs Tage nach seinem Tod beigesetzt werden. Das genaue Datum der Beerdigung ist aber noch nicht bekannt.

Wie wird der nächste Papst bestimmt?

Demnächst steht in der Sixtinischen Kapelle in Rom ein Konklave an. Dabei bekommt jeder Kardinal einen Wahlzettel. Um gewählt zu werden, braucht ein Kandidat eine Zweidrittelmehrheit. Auf diese Weise bestimmt die katholische Kirche mit ihrer mehr als zwei Jahrtausende alten Geschichte den nächsten Papst. Wahlberechtigt sind Kardinäle aus aller Welt, solange sie das 80. Lebensjahr nicht vollendet haben. Franziskus' Nachfolger wird der 267. Pontifex sein.

Wer führt die Kirche bis zum Konklave?

Die Zeitspanne bis zur Wahl des neuen Papstes, des Konklaves in der Sixtinischen Kapelle, wird als Sedisvakanz (lateinisch für «sedes vacuus», was so viel wie leerer Stuhl bedeutet) bezeichnet. In dieser Zeit dürfen im Vatikan keine wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Die Amtsgeschäfte des Vatikans führt in dieser Zeit ein Kollegium von Kardinälen. Das Tagesgeschäft hingegen wird von Kardinalkämmerer Kevin Farrell übernommen.