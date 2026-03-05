Carney schliesst Beteiligung am Krieg nicht aus

Der kanadische Premierminister Mark Carney sagte am Donnerstag, er könne eine militärische Beteiligung seines Landes an dem eskalierenden Krieg im Nahen Osten nicht ausschliessen.

«Man kann eine Beteiligung niemals kategorisch ausschliessen», sagte er gemeinsam mit seinem australischen Amtskollegen Anthony Albanese bei einem Besuch in Canberra. «Wir werden unseren Verbündeten zur Seite stehen», fügte Carney hinzu. Zuvor erklärte der 60-Jährige, die us-israelischen Angriffe auf den Iran seien nicht mit dem Völkerrecht vereinbar.

Der Premierminister fügte hinzu, dass es zwar einen Unterschied zwischen Selbstverteidigung und den Massnahmen der USA und Israels gebe, Kanada jedoch «die Kanadier immer verteidigen und unseren Verbündeten immer zur Seite stehen werde, wenn wir dazu aufgefordert werden».