Carney schliesst Beteiligung am Krieg nicht aus
Der kanadische Premierminister Mark Carney sagte am Donnerstag, er könne eine militärische Beteiligung seines Landes an dem eskalierenden Krieg im Nahen Osten nicht ausschliessen.
«Man kann eine Beteiligung niemals kategorisch ausschliessen», sagte er gemeinsam mit seinem australischen Amtskollegen Anthony Albanese bei einem Besuch in Canberra. «Wir werden unseren Verbündeten zur Seite stehen», fügte Carney hinzu. Zuvor erklärte der 60-Jährige, die us-israelischen Angriffe auf den Iran seien nicht mit dem Völkerrecht vereinbar.
Der Premierminister fügte hinzu, dass es zwar einen Unterschied zwischen Selbstverteidigung und den Massnahmen der USA und Israels gebe, Kanada jedoch «die Kanadier immer verteidigen und unseren Verbündeten immer zur Seite stehen werde, wenn wir dazu aufgefordert werden».
Das passierte in der Nacht
Der Iran-Krieg geht bereits in den sechsten Tag. Auch in der Nacht auf Donnerstag kam es zu heftigen Gefechten. Die wichtigsten Punkte:
- US-amerikanische und israelische Streitkräfte bombardieren weiterhin den Iran, wobei Explosionen Teheran und andere Städte erschütterten
- Die Revolutionsgarden kündigten ausserdem eine 19. Welle von Raketen- und Drohnenangriffen gegen Israel und US-Einrichtungen im Nahen Osten an
- Saudi-Arabien hat mindestens drei Drohnen abgefangen, während Katar die Evakuierung von Häusern in der Nähe der US-Botschaft in Doha angeordnet hat
- Im Nahen Osten sitzen Tausende Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen fest. Das Passieren der Strasse von Hormus ist zu gefährlich geworden. Auch Flugpassagiere sind weiterhin gestrandet
- Irans Militär hat kurdische Gruppen im Iran angegriffen. Hintergrund: Es mehren sich Berichte, wonach diese Gruppen in Absprache mit den USA eine Bodenoffensive starten wollen
- Der US-Senat stärkte Trump den Rücken. Er stimmte gegen ein stärkeres Mitspracherecht im Krieg
Börsen in Japan und Südkorea erholen sich
Die Börsenkurse in Japan und Südkorea haben sich nach den Einbrüchen infolge des neuen Konflikts im Nahen Osten erstmals wieder deutlich erholt. Der japanische Nikkei-Index schaffte bis 10 Uhr (Ortszeit) ein Plus von über vier Prozent.
Der südkoreanische Leitindex KOSPI stieg sogar um knapp zwölf Prozent. Die Markterholung wird von Beobachtern unter anderem mit dem sich stabilisierendem Ölpreis erklärt.
Südkorea und Japan hängen stark von Ölimporten aus dem Nahen Osten ab, die grösstenteils über die Strasse von Hormus transportiert werden. Derzeit ist der Schiffsverkehr in der Meeresenge wegen des Iran-Kriegs stark eingeschränkt und gilt als sehr riskant. Zudem sind die Preise für Rohöl seit Beginn des Kriegs deutlich gestiegen.
Irans Militär greift kurdische Gruppen im Irak an
Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak angegriffen. Es seien drei Raketen auf das Hauptquartier oppositioneller Verbände abgefeuert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.
Zuletzt gab es Berichte, wonach kurdische Kämpfer eine Bodenoffensive im Iran gestartet hätten. Sie hätten Stellungen auf iranischem Gebiet eingenommen, erklärte ein kurdischer Vertreter. Ob der Angriff mit den USA abgesprochen ist, ist aktuell noch unklar. Aus dem Weissen Haus kamen dazu widersprüchliche Aussagen.
Uno-Migrationschefin warnt vor Flüchtlingskrise
Wegen des Iran-Kriegs warnt die Chefin der UN-Organisation für Migration (IOM) Europa vor einer Migrationskrise, die sich binnen Tagen entwickeln könnte.
«Wir sehen Menschen, die innerhalb des Landes vertrieben werden. Wir beobachten, ob und wann diese Vertreibung auf andere Länder übergreifen wird», sagte Amy Pope. «Was wir in der Vergangenheit bei Angriffen im Iran beobachtet haben, ist, dass sie zunächst die grossen Städte verlassen und zu Familienangehörigen gehen.»
Entscheidend sei, ob der Konflikt andauere, sich ausweite und dabei auch zivile Infrastruktur getroffen werde. «Das sind einige der Auslöser, von denen wir erwarten, dass sie zu mehr Migrationsbewegungen führen werden», sagte sie.
Die IOM-Chefin rät dazu, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Zunächst müsse geplant werden, welche Unterstützung Nachbarländer wie die Türkei bei den Aufnahmen von ersten Flüchtlingen bräuchten.
Umgebung der US-Botschaft in Katar evakuiert
Die Umgebung der US-Botschaft in Katar ist evakuiert worden. Die Bewohner der umliegenden Gebäude seien vorübergehend und vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, teilte das Innenministerium des Golfstaats mit. Ihnen seien anderweitige Unterkünfte gestellt worden.
Zu den Hintergründen der Evakuierung machte die Behörde zunächst keine Angaben. Seit Beginn des Iran-Kriegs am Wochenende feuern die iranischen Streitkräfte immer wieder Raketen und Drohnen auf Katar ab.
Explosion an Tanker im Persischen Golf
Vor der Küste von Kuwait im Persischen Golf ist es zu einer Explosion an einem Tanker gekommen. Der Kapitän des Schiffes habe eine grosse Explosion an der Backbordseite bemerkt, bevor ein kleines Boot davongefahren sei, berichtete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO).
Öl aus dem Ladetank laufe ins Meer aus. Ein Brand sei zunächst nicht gemeldet worden, der Besatzung gehe es gut.
Pentagon gibt Identität von zwei getöteten Soldaten bekannt
Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte die Namen der beiden letzten Soldaten, die am Sonntag bei einem Drohnenangriff in Kuwait getötet wurden.
Wie der Sender CNN berichtet, handelt es sich um Jeffrey O'Brien (45) aus Iowa und Robert Marzan (54) aus Kalifornien. Wie die vier weiteren getöteten Soldaten waren O'Brien und Marzan dem 103rd Sustainment Command zugeteilt, einer Reserveeinheit der Armee aus Iowa.
Israelische Luftwaffe greift Hisbollah-Stellungen an
Die israelische Luftwaffe hat erneut Stellungen der Hisbollah in Beirut angegriffen. Ziel sei die Infrastruktur der Terrororganisation, erklärte die Armee.
Zuvor hatte das Militär bereits ein Gebäude in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt als Stützpunkt der schiitischen Miliz identifiziert und einen Angriff angekündigt. Ein Armeesprecher rief die Anwohner dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.
Die Hisbollah hatte in der Nacht zu Montag begonnen, als Reaktion auf die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ali Chamenei Raketen auf Israel zu schiessen. Seitdem greift auch Israels Militär in mehreren Teilen des Landes wieder massiv Ziele im Libanon an.
EU-Kommissar rechnet nicht mit Fluchtbewegung aus Iran
Die Eskalation im Iran-Krieg führt nach Einschätzung der EU-Kommission zu keiner massenhaften Migration in Richtung Europa. Der türkische Aussenminister habe versichert, dass die Grenzen Richtung Iran geschlossen worden seien, sagte EU-Migrationskommissar Magnus Brunner gegenüber «Bild». «Wir haben eine gute Kooperation zwischen der Europäischen Union und der Türkei.»