Nach einem Barbesuch in einem Backpacker Hostel im Touristenort Vang Vieng leiden mehrere Personen unter Vergiftungserscheinungen. Mittlerweile gibt es mindestens sechs Todesfälle. Der Hostelmanager befindet sich in Haft.

1/6 Bianca J. (l.) und Holly B. sind nach einer mutmasslichen Vergiftung verstorben. Foto: Tiktok

Auf einen Blick Tödliche Methanolvergiftung in Laos

Hostelmanager festgenommen, bestreitet Verantwortung

Sandra Meier Journalistin News

Sie wollten feiern und ihre Ferien geniessen, doch bezahlten mit ihrem Leben dafür: Mindestens sechs Personen sind nach einem Barbesuch in einem Backpacker-Hostel im Touristenort Vang Vieng in Laos gestorben. Weitere leiden an Vergiftungserscheinungen. Berichten zufolge tranken die Touristen unwissentlich mit Methanol gepanschte Getränke – einer giftigen Substanz, die häufig in illegal hergestelltem Alkohol vorkommt. Ein Polizeisprecher sagte vor den Medien: «Es ist Gift und kann nicht eingenommen werden. Es verursacht eine Schwellung des Gehirns und führt zum Tod.»

Unter den Opfern ist die 19-jährige Bianca J.* aus Melbourne (Australien). Ihre Freundin Holly B.* (19) lag mehrere Tage in kritischem Zustand auf der Intensivstation und musste künstlich beatmet werden. Am Freitag dann die traurige Nachricht: Auch Holly B. ist neun Tage nach dem Vorfall verstorben. Gegenüber 9 News sagte Hollys Vater, sein «wunderschönes Mädchen Holly» habe ihren Frieden gefunden. Holly B. ist bereits das sechste Todesopfer. Erst am Donnerstag wurde der Tod der britischen Anwältin Simone W.* (†28) bekannt. Unter den weiteren Todesopfern befinden sich zwei Däninnen im Alter von 19 und 20 Jahren sowie ein amerikanischer Tourist.

Hostelmanager festgenommen und verhört

Der Hostelmanager Duong Duc Toan wurde festgenommen und verhört, wie die Touristenpolizei von Laos der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Er bestreitet, dass sein Tiger Vodka für die Vergiftungserscheinungen verantwortlich ist. Dieser stamme von einem zertifizierten Händler. Die Vodka-Shots seien zudem an rund 100 Gäste ausgeschenkt worden, beim Hostel seien keine weiteren Beschwerden eingegangen. Die Ermittlungen dauern an.

Australien und Grossbritannien warnen in ihren Reisehinweisen für Laos vor drohenden Methanolvergiftungen beim Konsum von gepanschtem Alkohol. Methanol wird in Industrie- und Haushaltsprodukten wie Frostschutzmittel und Lack oder als Farb-Verdünner eingesetzt. Mit dem billigen Methanol können teure Spirituosen gestreckt werden. Der Konsum kann bei Menschen zu Blindheit, Leberschäden und zum Tode führen. Schon 25 bis 90 Milliliter können tödlich sein.

Die Familie von Bianca J. veröffentlichte am Dienstag eine Stellungnahme, in der sie erklärte, ihre Tochter habe «einen Traumurlaub mit ihrer besten Freundin Holly» verbracht. «Sie waren voller Freude und hatten so unglaubliche Abenteuer vor sich, als sie durch Asien reisten.»

* Namen bekannt