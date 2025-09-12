DE
Nach Attentat auf Kirk
Trump steht bei Baseball-Spiel hinter Sicherheitsglas

Einen Tag nach dem Attentat auf den Republikaner Charlie Kirk steht Trump bei einem Baseball-Game. Dabei steht vor ihm aber ein Sicherheitsglas.
Publiziert: vor 31 Minuten
