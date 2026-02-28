DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Im Süden Irans: Mädchenschule wird angegeriffen
Nach Angriff auf Mädchenschule
Videoaufnahmen zeigen Zerstörungen
Nach einem angeblichen US-israelischen Angriff auf eine Mädchenschule im Süden Irans ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 40 Menschen gestiegen.
Publiziert: vor 15 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
USA und Israel greifen Iran an
2:24
Schah-Sohn spricht zum Volk
«Die Zeit auf die Strasse zu gehen, ist nahe»
3:38
Trump warnt Irans Bevölkerung
«Überall werden Bomben fallen»
0:38
Video zeigt riesige Rauchwolke
Mehrere Explosionen in Teheran
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen