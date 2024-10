Nach Angelus-Gebet Papst Franziskus kündigt 21 neue Kardinäle an

Papst Franziskus will Anfang Dezember 21 Geistliche zu Kardinälen machen. Die Ernennung kündigte das Oberhaupt von etwa 1,4 Milliarden Katholiken nach dem Angelus-Gebet vor Gläubigen in Rom an.