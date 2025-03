Nach Absage am Montag Neuer Starttermin für Europäische Trägerrakete Ariane 6

Der am Montag kurzfristig abgesagte Start der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 soll am Donnerstag nachgeholt werden. Als neuer Termin für den Abflug der Ariane 6 im Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana gilt nun der 6. März.

Publiziert: vor 26 Minuten