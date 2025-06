Im deutschen Laufenburg hatte es die Polizei kürzlich mit einer renitenten Mutter zu tun. Sie hatte ihr Kind im Auto zurückgelassen. Das stand in der prallen Sonne. Die Aussagen der Mutter machten selbst die Polizisten sprachlos.

Eine Mutter hat im deutschen Laufenburg ihr Baby im Auto zurückgelassen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Darum gehts Mutter lässt Baby im heissen Auto, sie reagiert unangemessen auf Hilfsangebote

Polizei und Jugendamt eingeschaltet, Mutter zeigt keine Einsicht

Einjähriges Baby war 45 Minuten im Auto in praller Mittagssonne Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Wie würdest du reagieren, wenn du ein Kind siehst, das bei Sommerwetter im Auto zurückgelassen wurde? Sicher würdest du Hilfe holen.

Das dachte sich auch eine Frau am vergangenen Dienstag im baden-württembergischen Laufenburg. Sie sprach eine Mutter an, die ihr Baby im Auto zurückgelassen hatte. Zu ihrem Entsetzen weigerte sich diese jedoch, ihr Kind aus dem Fahrzeug herauszuholen, wie die Polizei Freiburg in einem Beitrag auf Facebook schreibt.

Das Baby weinte bereits im Auto, welches zu diesem Zeitpunkt in der prallen Mittagssonne stand. Die Frau rief daraufhin die Polizei.

«Nein, wir chillen nicht!»

Als die Beamten eintrafen, sprachen auch sie zunächst die Mutter an. «Jo, chillt jetzt mal, Alter! Macht nicht so ein Drama», erwiderte sie. «Unsere Kollegen waren ob dieser Aussage wirklich sprachlos», schreibt die Polizei auf Facebook dazu. Das einjährige Baby soll beim Eintreffen der Beamten bereits 45 Minuten im Auto gewesen sein. «Stark verschwitzt und mit rot angelaufenem Kopf wurde es aus dem Fahrzeug geholt», so die Polizei weiter. «Das Drama werden jetzt nicht nur wir machen, sondern auch das Jugendamt, welches unmittelbar kontaktiert wurde.»

Die Polizei stellt in ihrem Beitrag ausserdem klar: «Nein, wir chillen nicht! Nicht, wenn es um die Gesundheit oder gar das Leben der Kleinsten geht, die zu schützen wir uns verpflichtet haben.»

«Das ist unsere Gesellschaft, einfach erbärmlich»

Innert eines Tages wurde der Beitrag hundertfach kommentiert. Die Reaktion der Mutter lässt viele Menschen fassungslos zurück.

«Was für eine Aussage, da muss man sich unter Kontrolle haben», schreibt ein Facebook-Nutzer. «Manche Menschen sollten einfach keine Kinder haben», schreibt eine andere Nutzerin. Wiederum eine andere findet deutlichere Worte: «Unfassbar. Das ist unsere Gesellschaft, einfach erbärmlich. Und es wird immer schlimmer.»

Lob für Passantin und Polizisten

Eine Mutter kommentiert: «Ich als Erwachsener finde es ja schon unangenehm, ins Auto einzusteigen, wenn es in der Sonne stand. Daher würde ich meine Kinder nie im Auto sitzenlassen.»

Grosser Dank gilt der Frau, die die Polizei gerufen hat, und den Beamten, die mit ihrem Eingreifen womöglich Schlimmeres verhindert haben. «Danke für euren Einsatz, liebe Polizisten», schreibt eine Nutzerin. Eine andere schreibt: «Richtig gehandelt, Lob an die Passantin!»