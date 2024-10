Kurz zusammengefasst Libyer wegen IS-Unterstützung in Brandenburg festgenommen

Polizei stürmte Haus in Brandenburg und durchsuchte Wohnung

Anschlagspläne gegen Israels Botschaft in Berlin durch ausländische Geheimdienste aufgedeckt

Handys und Datenträger sichergestellt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Angela Rosser Journalistin News

Am Samstag stürmten schwer bewaffnete Polizeikräfte der Spezialeinheit des Bundeskriminalamts ein Haus in Brandenburg. Weiter wurde eine Wohnung in Nordrhein-Westfalen durchsucht. In Bernau in Brandenburg wurde ein verdächtigter Lybier festgenommen, erklärt Michael Ramöller, Sprecher der zuständigen Bundesanwaltschaft auf Anfrage von «Bild».

«In Bernau wurde ein Beschuldigter festgenommen, es geht um die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. In Sankt Augustin wurden dagegen nur Zeugen befragt und mögliche Beweise gesichert», so Ramöller. Der verhaftete Mann aus Lybien (28) gilt als Unterstützter der Terror-Organisation IS.

Abgefangene Nachrichten

Durch einen konkreten Hinweis ausländischer Nachrichtendienste sei man dem 28-Jährigen auf die Schliche gekommen. Der Mann galt bisher nicht als Gefährder, heisst es weiter. Gemäss den Nachrichten, die Antiterror-Agenten abgefangen haben sollen, wollte der Mann mutmasslich die diplomatische Vertretung Israels in Berlin angreifen. Ob mit Waffen oder Sprengstoff sei aktuell noch unklar.

Die Wohnung in Nordrhein-Westfalen wurde untersucht, weil es Hinweise darauf gegeben habe, dass der Mann nach dem Anschlag dorthin zu seinem Onkel flüchten wollte. Im Anschluss habe er sich ins Ausland absetzen wollen.

Mutmasslicher Attentäter sollte abgeschoben werden

Der Beschuldigte reiste 2022 nach Deutschland ein. Sein Asylgesuch wurde am 28. September 2023 abgelehnt und er sollte abgeschoben werden – passiert sei jedoch nichts und der 28-Jährige wohnte weiterhin in Bernau.

Wie es von Seiten der «Bild» heisst, suchen die Ermittelnden nach wie vor Beweismaterial gegen den Verdächtigen. Handy und Datenträger wurden sichergestellt. Der Verhaftete soll wegen Verdachts auf Unterstützung des IS am Sonntag dem Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt worden, heisst es abschliessend.