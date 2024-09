Sie freuten sich auf eine erfolgreiche Lacrosse-Einheit. Nach dem Training war jedoch nichts mehr wie vorher. 12 Studenten erlitten in den USA eine rätselhafte Muskelverletzung. Das steckt dahinter.

Sie schwitzten 45 Minuten lang. Nun kämpfen sie um ihr Leben. An der Tufts University in der US-Metropole Boston haben zwölf Männer des universitären Lacrosse-Teams eine freiwillige Trainingseinheit absolviert. Nach Ende des Work-outs verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand rapide, die Studenten litten wohl unter starken Schmerzen. Bei Lacrosse handelt es sich um eine Ballsportart, bei der zwei Mannschaften mit je zehn Spielern gegeneinander antreten und versuchen, mit einem Netzschläger den Ball in das gegnerische Tor zu befördern.

Zunächst konnte sich niemand den Zustand der Sportler erklären, wie die «Huffington Post» berichtet. Nach einigen Abklärungen stellten die Ärzte fest: Die Männer leiden an Rhabdomyolyse. Dies bestätigte Universitätssprecher Patrick Collins gegenüber US-Medien. Bei der Rhabdomyolyse handelt es sich um eine äusserst seltene Muskelverletzung, die lebensbedrohlich enden kann.

Zerfall von Muskelfasern

Im Rahmen der Verletzung zerfallen die Muskelfasern. Zu den Auslösern gehören unter anderem Muskelquetschungen und extreme sportliche Überanstrengung. Auch Infektionen, die Einnahme von Medikamenten sowie der Konsum von Alkohol und Drogen können den Zustand verursachen.

Muskelzerfall äussert sich neben starken Schmerzen auch durch rot-bräunlichen Urin, Fieber, einen erhöhten Puls, Übelkeit und Erbrechen oder allgemeines Unwohlsein. Der Körper baut immer mehr ab, bevor es schlimmstenfalls zu Herz-Kreislauf-Problemen kommen kann.

Externe Untersuchung eingeleitet

«Unsere Gedanken sind bei den Spielern und ihren Familien, und wir hoffen, dass sie unter der Obhut der Ärzte schnell wieder gesund werden», so Collins weiter. Fünf der Spieler befinden sich noch immer in ärztlicher Behandlung. Die Zahl der bestätigten Fälle könne sich aber noch verändern.

Laut der «Huffington Post» soll jetzt ermittelt werden, was die Verletzungen bei den Lacrosse-Spielern ausgelöst hat. Offenbar hat ein ehemaliger Marinesoldat die Einheit geleitet. Die Universität hat bis auf Weiteres alle Trainings abgesagt. Eine externe Untersuchung soll klären, ob es zu Fehlverhalten gekommen ist. Zudem werden alle Spieler medizinisch untersucht, bevor sie das Training wieder aufnehmen dürfen.