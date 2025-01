Elon Musk meldet sich per Videobotschaft beim AfD-Wahlkampfauftakt in Halle zu Wort. Der US-Milliardär kritisiert die Bundesregierung einmal mehr.

1/4 Einmal mehr hat der reichste Mann der Welt die Werbetrommel für die rechtspopulistische AfD gerührt. Foto: Getty Images

AFP Agence France Presse

Der US-Milliardär und Berater von Präsident Donald Trump, Elon Musk, hat mit einer Videobotschaft beim AfD-Wahlkampfauftakt seine Unterstützung für die Partei bekräftigt. «Es ist sehr wichtig, dass die Menschen in Deutschland stolz darauf sind, Deutsche zu sein», sagte Musk per Livestream bei der Veranstaltung in Halle an der Saale am Samstag. Die «deutsche Kultur» gehe «tausende Jahre zurück». Schon der römische Kaiser Julius Cäsar sei «beeindruckt» gewesen vom Kampfeswillen der germanischen Stämme, sagte Musk weiter.

Die aktuelle Bundesregierung sei offensichtlich nicht an «der Gesundheit und dem Wohlergehen des deutschen Volkes» gelegen. Stattdessen «unterdrückt die Regierung die Meinungsfreiheit aggressiv». Die AfD müsse daher «kämpfen, kämpfen, kämpfen», insbesondere auch für «mehr Selbstbestimmung für Deutschland und für die Länder in Europa und weniger von Brüssel».

Zuletzt sorgte er mit Geste für Aufsehen

Musk hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Kommentaren auf seiner Onlineplattform X in die Innenpolitik Deutschlands und anderer europäischer Länder eingemischt und für die in Teilen erwiesen rechtsextreme AfD geworben. Trump hatte ihn zum Sonderberater seiner Regierung ernannt, er soll in den USA für drastische Kürzungen bei staatlichen Ausgaben sorgen. Bei Trumps Amtseinführung am Montag war er mit einer Geste aufgefallen, die an einen Hitlergruss erinnerte.