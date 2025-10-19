Im weltberühmten Louvre-Museum in Paris hat es am Sonntag nach Angaben der französischen Kulturministerin ein Raubüberfall gegeben. Das Museum ist vorerst geschlossen.

1/6 Im Museum Louvre in Paris gab es am Sonntag einen Raubüberfall. Foto: AFP

vor 1 Minute vor 1 Minute Krone zerbrochen aufgefunden Laut Informationen von «Le Parisien» ist die Krone der französischen Kaiserin Eugenie nach dem Überfall auf das Pariser Museum Louvre zerbrochen aufgefunden worden. Mehrere Täter stiegen am Sonntagmorgen über einen Umzugslift in das Museum ein und stahlen insgesamt neun Schmuckstücke. Ende des Livetickers

Im weltberühmten Louvre-Museum in Paris hat es am Sonntag nach Angaben der französischen Kulturministerin ein Raubüberfall gegeben. «Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre-Museums zu einem Raubüberfall», erklärte Kulturministerin Rachida Dati am Sonntag im Onlinedienst X.

Es sei niemand verletzt worden. Nähere Details zum Tathergang oder was genau gestohlen wurde, nannte sie zunächst nicht. Nach Angaben des Museums bleibt der Louvre «aus aussergewöhnlichen Gründen» für den Tag geschlossen.

Napoleons Juwelen gestohlen – Täter vollständig vermummt

Wie «Le Parisien» berichtet, wurden wertvolle Juwelen von Napoleon Bonaparte und der Kaiserin gestohlen. Von insgesamt neun Stücken ist die Rede. Darunter eine Halskette, eine Brosche, eine Krone und mehr.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen verschafften sich drei Täter, vollständig vermummt, Zutritt zu dem Gebäude auf der Seine-Seite, wo Bauarbeiten stattfanden, heisst es im Bericht. Über einen Lastenaufzug gelangten sie direkt in den Zielraum in der Apollo-Galerie, wo die Schmucksammlung liegt. Anschliessend schlugen die Männer Fensterscheiben ein.

Grösster Diamant wohl nicht gestohlen

Einer internen Quelle im Louvre zufolge wurde der berühmte Regent, der grösste Diamant (140 Karat) der Sammlung nicht gestohlen. Die Gesamtbeute muss noch beziffert werden. Die Apollo-Galerie beherbergt einige der wertvollsten historischen Sammlungen des Museums.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Die Ermittlungen laufen», teilte Dati weiter mit. Die Täter sind auf der Flucht. Wie «Le Parisien» berichtet, wurde mittlerweile die Krone der französischen Kaiserin Eugenie ausserhalb des Museums zerbrochen aufgefunden.

Evakuierung löste Panik aus

Nach dem Überfall wurde das Museum evakuiert. Augenzeugen schildern in den sozialen Medien die Panik unter den Besuchern. «Die Polizei rannte in die Nähe der Pyramide und versuchte, durch die seitlichen Glastüren in den Louvre zu gelangen, aber sie waren verschlossen und liessen sich nicht öffnen», beschreibt eine Besucherin. «Drinnen rannten alle und hämmerten gegen die Glastüren, um herauszukommen, aber ohne Erfolg.»

Durch einen anderen Ausgang wurden die Menschenmengen dann herausgeführt. Videos auf X zeigen, wie viele Touristen ratlos warten, ob die Polizei ihnen den Zugang wieder freigibt.

«Es wird alles getan, um die Täter so schnell wie möglich zu finden»

Laut «Le Parisien» wissen einige noch nicht was passiert ist. «Schauen Sie die Nachrichten an», erklärt die Polizei.

Der Innenminister und ehemalige Pariser Polizeichef Laurent Nuñez sagte zum Vorfall: «Es wird alles getan, um die Täter so schnell wie möglich zu finden.»