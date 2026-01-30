Luigi Mangione wird nicht mit der Todesstrafe belegt. Das entschied eine US-Richterin am Freitag. Mangione wird vorgeworfen, den CEO von United Healthcare, Brian Thompson, im Dezember 2024 in New York City getötet zu haben.

Der mutmassliche CEO-Killer Luigi Mangione (27) entgeht einer Todesstrafe. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. US-Bezirksrichterin Margaret Garnett entschied, dass Mangione nicht mit der Todesstrafe belegt wird.

Konkret darf die Bundesanwaltschaft im Fall des Mordes an Brian Thompson (†50) gemäss US-Medien nicht die Todesstrafe fordern. Demnach wies sie die Mordanklage gegen Mangione wegen formaler Fehler ab. Allerdings bleibt die Anklage wegen Stalkings bestehen. Mangione droht also lebenslange Haft.

Mangione soll im Dezember 2024 in New York City auf Thompson, damals CEO von UnitedHealthcare, mehrere Schüsse mit einer Pistole mit Schalldämpfer abgegeben haben. Der CEO ging damals zu einem Hotel in Manhattan, wo die Muttergesellschaft seines Unternehmens ihre jährliche Investorenkonferenz abhielt.Thompson erlag seinen schweren Verletzungen.

Mangione soll noch am Freitagvormittag (Ortszeit) zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen.

