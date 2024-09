Kurz zusammengefasst Franzose betäubte seine Frau und bot sie Fremden an

Erstmals vor Gericht bekannte er sich zu den Taten

Dominique P.* (71) steht heute in Avignon (F) erstmals vor Gericht. Der Franzose betäubte seine Frau über Jahre hinweg mit Schlafmitteln und bot sie Fremden zur Vergewaltigung an. Nun hat er sich vor dem Richter erstmals zu seinen Taten bekannt. «Ich bin ein Vergewaltiger, so wie die anderen hier im Raum», sagte P. am Dienstag mit Blick auf seine 50 Mitangeklagten. «Sie wussten alle Bescheid, niemand kann das Gegenteil behaupten.» Seine Frau Gisèle habe das «nicht verdient», sagte P.

Es war das erste Mal, dass der 71-Jährige im aufsehenerregenden Prozess zu den Taten befragt wurde. Seine Aussage hatte sich wegen gesundheitlicher Probleme mehrfach verzögert. Der Vorsitzende Richter hatte mehrere medizinische Untersuchungen beantragt und bereits eine Vertagung des Prozesses in Erwägung gezogen.

P. muss sich während Befragung mehrmals hinlegen

P. leidet nach Angaben des Gerichts unter anderem an einer Niereninfektion. Er wurde für prozessfähig erklärt, bekam aber einen Sessel statt eines Stuhls und soll regelmässig Pausen einlegen, in denen er sich hinlegen kann.

Seine Ex-Frau Gisèle P.* (72) hatte in der vergangenen Woche vor Gericht ausführlich geschildert, wie sie jahrelang unter unerklärlichen Gedächtnislücken und gynäkologischen Problemen litt, bevor sie erfuhr, in welcher Weise sich ihr Mann an ihr verging. Dies wurde aufgedeckt, als ihr Mann wegen eines anderen Vergehens ins Visier der Justiz geriet und die Ermittler auf etwa 4000 Fotos und Videos von Vergewaltigungen der offensichtlich bewusstlosen Frau stiessen.

