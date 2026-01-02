Bei einem Lawinenabgang in Norditalien ist ein Tourengeher ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte die italienische Bergwacht mit.

Ein Toter und zwei Verletzte nach Lawinenabgang in Italien

Darum gehts Lawine erfasst vier Tourengeher am Freitag in Acceglio, Italien

Ein Tourengeher tot, zwei verletzt, Suchaktion läuft nach Vermissten

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Insgesamt vier Tourengeher waren ersten Erkenntnissen zufolge am Freitag in der Gemeinde Acceglio im italienischen Piemont an der Grenze zu Frankreich unterwegs, als sie auf einer Höhe von etwa 2300 Metern von einer Lawine erfasst wurden. Einer der Tourengeher verstarb, zwei weitere wurden verletzt, teilte die italienische Bergwacht mit.

Derzeit laufe noch eine Suchaktion nach möglichen Vermissten, hiess es weiter. Der Einsatz der Rettungskräfte gestaltet sich laut Bergwacht wegen der Wetterbedingungen schwierig.