Zwei Jugendliche aus den Niederlanden sind in einem Hotelzimmer in der türkischen Metropole Istanbul tot aufgefunden worden. Die Todesursache ist möglicherweise eine Vergiftung.

In diesem Hotel wurden die beiden Leichen der Jugendlichen entdeckt. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In einem Hotelzimmer in Istanbul wurden die leblosen Körper von zwei Jugendlichen gefunden. Ihr Vater sei in ein Krankenhaus gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Todesursache sei unklar, es werde zu einer möglichen Vergiftung ermittelt.

Die zwei Brüder und ihr Vater waren nach einem Bericht des türkischen Senders NTV am Vorabend in ein nahe gelegenes Restaurant im belebten Taksim-Viertel gegangen. Die Söhne sollen demnach dort gegessen haben, der Vater aber nicht. Die drei waren den Berichten zufolge zusammen in den Ferien. Mitarbeiter des Hotels entdeckten die Toten demnach in deren Zimmer.