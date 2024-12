Isak Andic soll am Samstag 150 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Foto: Mango

Isak Andic kam am Samstag bei einem Wanderausflug ums Leben. Mit mehreren Mitgliedern seiner Familie war er in den Salpeterhöhlen von Collbató unterwegs, als er gegen 13 Uhr ausrutschte und 150 Meter in die Tiefe stürzte. Gemäss «El Pais» war der 71-Jährige sofort tot. Seine Frau und sein Sohn alarmierten den Notruf.

«Wir haben die Hubschrauber gesehen, die über das Gebiet geflogen sind, und auch die Feuerwehr», erklärte ein Höhlenguide aus der Region gegenüber der spanischen Zeitung. Der Weg, auf dem Andic verunfallte, führe laut dem Guide entlang einigen Schluchten zum Kloster Montserrat.

Leidenschaft für das Wandern

Andic ist in der Türkei geboren und emigrierte 1969 mit seiner Familie nach Spanien. 1984 gründete er gemeinsam mit seinem Bruder die weltbekannte Modekette Mango. In den letzten Jahren funktionierte er als nicht-exekutiver Vorsitzende des Unternehmens. Der Name «Mango» wurde gewählt, weil die Frucht in vielen Sprachen gleich ausgesprochen wird. Andic galt als reichster Mann Kataloniens. Sein Vermögen wird auf 4,5 Milliarden Euro geschätzt.

Andic hegte gemäss der spanischen Zeitung eine Leidenschaft für Berge und Wandern.

«Isak hat unauslöschliche Spuren hinterlassen»

Am späten Nachmittag äusserten sich Toni Ruiz, der CEO von Mango, zu dem Unfall: «Mit grossem Bedauern geben wir den unerwarteten Tod von Isak Andic, unserem nicht geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden und Gründer von Mango, bekannt, der am Samstag bei einem Unfall ums Leben gekommen ist», hiess es in einem Statement. «Isak war ein Vorbild für uns alle. Er hat sein Leben dem Projekt Mango gewidmet und dank seiner strategischen Vision, seiner inspirierenden Führungsqualitäten und seines unerschütterlichen Engagements für die Werte, die er selbst unserem Unternehmen verliehen hat, unauslöschliche Spuren hinterlassen.»

Sein Vermächtnis spiegle die Errungenschaften eines von Erfolg geprägten Unternehmensprojekts wider, aber auch seine menschlichen Qualitäten, seine Nähe und die Fürsorge und Zuneigung, die er immer und zu jeder Zeit dem gesamten Unternehmen entgegengebracht habe. Ruiz verpflichte sich nun, dafür zu sorgen, dass Mango weiterhin das Projekt ist, «das Isaks Ziel war und auf das er stolz gewesen wäre.»