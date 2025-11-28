Nun ist es klar: Andrij Jermak, der Chef des ukrainischen Präsidialbüros, ist zurückgetreten. Das gab sein Chef Wolodimir Selenski bekannt.

Darum gehts Selenskis Stabschef Andrij Jermak tritt von seinem Posten zurück

Selenski betont die Notwendigkeit innerer Stärke für Friedensgespräche

Janine Enderli Redaktorin News

Er galt als Selenskis engster Berater, nun ist er weg: In einer auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Rede verkündete der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, dass sein Stabschef, Andrij Jermak, von seinem Posten zurücktreten wird.

Jermak habe am Freitagmorgen seinen Rücktritt eingereicht. «Ich bin Andrij dankbar, dass er die Position der Ukraine in den Verhandlungen immer genau so vertreten hat, wie es sein sollte. Es war immer eine patriotische Position. Aber ich möchte, dass es keine Gerüchte und Spekulationen gibt», so Selenski. Er werde am Samstag «Konsultationen» darüber abhalten, wer die Rolle künftig übernehmen könnte.

Selenski erklärte, dass dieser Schritt notwendig sei, da die Ukraine in einer Zeit wichtiger Gespräche über ein mögliches Friedensabkommen «innere Stärke» brauche.

