Trump will Chinas Xi am nächsten Donnerstag treffen

Seit Donald Trumps Amtsantritt haben sich die Spannungen zwischen den USA und China verschärft. Nun wollen die Staatschefs der beiden Länder wieder miteinander sprechen. Unter anderem soll es um das Thema Fentanyl gehen.

1/2 Donald Trump und Xi Jinping haben schon lange nicht mehr von Angesicht zu Angesicht miteinander gesprochen. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump (79) will Chinas Präsident Xi Jinping (72) nach Angaben des Weissen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Trump selbst sagte wenig später, dass er sich von dem Treffen ein positives Ergebnis für die USA erhoffe.

Trump nehme am Morgen an einem bilateralen Treffen mit Xi teil, bevor er am Abend nach Washington zurückfliege, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt (28).

Er wolle mit Xi unter anderem über Fentanyl sprechen, erklärte der US-Präsident auf eine entsprechende Nachfrage zu der Droge. Trump hat China immer wieder vorgeworfen, für Fentanyl-Probleme in den USA mitverantwortlich zu sein.

Reise führt nach Malaysia, Japan und Südkorea

Bevor Trump nach Südkorea reist, fliegt er laut seiner Sprecherin nach Malaysia und Japan. An diesem Freitag beginne er am späten Abend seine Reise nach Asien, sagte sie.

Bereits zuvor war bekannt, dass sich Trump und Xi am Rande des Wirtschaftsgipfels Apec, der am 31. Oktober beginnt, treffen wollen – ein Datum war bislang öffentlich allerdings noch nicht bekannt.