In Winterthur wurde eine Jugendliche am Dienstagabend von einem Auto erfasst, als sie einen Fussgängerstreifen überqueren wollte. Sie wurde mittelschwer verletzt.

Lenker fährt in Winterthur Teenagerin auf Zebrastreifen an

Die Frau wurde mittelschwer verletzt und ins Spital gebracht. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Autofahrer (22) hat am Dienstagabend in Winterthur eine Jugendliche (16) angefahren. Die junge Frau wollte gerade den Fussgängerstreifen auf der Frauenfelderstrasse überqueren, als das Auto sie erfasste.



Die Teenagerin sei mittelschwer verletzt worden, teilte die Stadtpolizei am Mittwoch mit. Sie musste ins Spital gebracht werden. Weshalb der junge Lenker die Frau anfuhr, ist noch nicht geklärt.