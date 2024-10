Kurz zusammengefasst Nick Norwitz verputzte 720 Eier in einem Monat

Sein LDL-Cholesterin sank trotz erhöhter Cholesterinaufnahme

Er hat Eier – und wie! Nick Norwitz (28) hat in nur einem Monat 720 Stück gegessen. Das sind 24 Eier pro Tag. Zum Vergleich: Empfohlen werden pro Tag maximal ein oder zwei Eier.

Der Medizin-Student promoviert gerade an der renommierten Harvard University in den USA. Dabei hat er schon einen Doktortitel zum Thema Stoffwechsel in der Tasche.

Cholesterinaufnahme mehr als verfünffacht

Nebenbei betreibt er einen Kanal auf Youtube und klärt über Mythen rund um das Thema Ernährung und Gesundheit auf. In einem seiner letzten Videos geht es um das Ei.

Eier stehen seit Jahren in der Kritik, da ihr Eigelb einen hohen Cholesteringehalt aufweist, der sich vermutlich in den zum Herzen führenden Blutgefässen ansammelt und diese schädigt. So zumindest der Glaube. Doch stimmt das? Neuere Studien legen nahe, dass Cholesterin in der Nahrung kaum einen direkten Einfluss darauf hat, wie viel Cholesterin sich tatsächlich im Körper ansammelt.

Also wollte es Norwitz genau wissen und so war das kuriose Eier-Experiment geboren. Rührei, Omelette oder schnell als gekochtes Ei für zwischendurch. Einen Monat lang gab es die volle Eierdröhnung. Und der Cholesterinspiegel des Youtubers stieg nicht an. Im Gegenteil: Er sank plötzlich.

Das LDL, das schlechte Cholesterin, sank zunächst um zwei und schliesslich um 18 Prozent. «Obwohl sich meine Cholesterinaufnahme über die Nahrung mehr als verfünffacht hat, ist mein LDL-Cholesterin tatsächlich gesunken», sagt Norwitz in dem Video.

Hormon im Verdacht

Einige Wissenschaftler vermuten, dass Eier den Cholesterinspiegel nicht erhöhen, da sich Cholesterin im Darm an Rezeptoren der Darmzellen bindet und so die Freisetzung des Hormons Cholesin auslöst.

Dieses Hormon wandert zur Leber und bindet an einen Rezeptor namens GPR146, wodurch der Leber signalisiert wird, weniger LDL zu produzieren, was zur Regulierung des Cholesterinspiegels beiträgt.