Papst bedankt sich bei Gläubigen für Gebete

Papst Franziskus meldet sich erstmals seit seiner Krankenhauseinlieferung mit einer Audiobotschaft an die Gläubigen. Der 88-Jährige dankte für die Gebete und segnete die Versammelten auf dem Petersplatz. Seine Stimme tönte stark angeschlagen.

1/2 Ein Bild von Mitte Februar. Der Papst bei der Generalaudienz. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Erstmals seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus vor drei Wochen hat sich Papst Franziskus (88) in einer Audiobotschaft an die Gläubigen gewandt. «Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Gebete für meine Gesundheit auf dem Platz. Ich begleite euch von hier aus», sagte der 88-Jährige. Die Botschaft wurde am Abend auf dem Petersplatz vor zahlreichen Gläubigen abgespielt.

«Möge Gott euch segnen und die Jungfrau euch beschützen. Danke», sagte Franziskus auf Spanisch mit stark angeschlagener Stimme. Auf dem Platz vor dem Petersdom applaudierten anschliessend die versammelten Menschen.

Grosses öffentliches Interesse

Seit fast zwei Wochen finden sich auf dem Platz jeden Abend mehrere Kardinäle, Priester und Gläubige zum Rosenkranzgebet für den schwer kranken Franziskus ein. Dem Gebet steht jeden Abend ein anderer hochrangiger Kirchenmann vor. Das Interesse der Gläubigen an der Andacht ist täglich weiter gross. Der Papst leidet an einer komplizierten, beidseitigen Lungenentzündung.

Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken hat sich seit seiner Einlieferung in die Gemelli-Klinik am 14. Februar bereits mehrfach mit geschriebenen Texten zu Wort gemeldet und sich für die Anteilnahme der Menschen bedankt. Es ist nun jedoch das erste Mal, dass seine Stimme zu hören war. Die kurze Audiobotschaft wurde im Krankenhaus aufgenommen.