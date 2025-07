Nach einem Aufstand in einem Gefängnis in der italienischen Stadt Sanremo mussten acht Beamte ins Spital eingeliefert werden. Sie wurden von Insassen geschlagen und mit Rasierklingen verletzt.

Aufstand in italienischem Gefängnis – acht Wärter im Spital

Im Gefängnis von Sanremo kam es zu einem Häftlingsaufstand. Acht Wärter wurden verletzt. Foto: Ansa

Darum gehts Gewaltausbruch im Gefängnis von Sanremo. Aufstand mehrerer Insassen am Donnerstagabend

Beamte mussten Schutzschilde und Helme einsetzen, um Situation zu beruhigen

Acht Beamte schwer verletzt, Unruhen dauerten bis 5 Uhr morgens an

Marian Nadler Redaktor News

Ausnahmezustand im Gefängnis von Sanremo: In der Nacht auf Freitag kam es zu einem heftigen Gewaltausbruch. Gegen 21 Uhr am Donnerstag soll dort ein Aufstand mehrerer Insassen begonnen haben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Unruhen endeten demnach erst am Freitag um 5 Uhr morgens. Acht Beamte wurden schwer verletzt. «Die Beamten sind erschöpft, wurden geschlagen und entstellt», sagte ein Sprecher der Gefängnispolizei Ansa.

Den Angaben zufolge musste die Gefängnispolizei Schutzschilde und Helme verwenden, um die Situation im Gefängnis zu beruhigen. Mehrere Beamte seien mit Rasierklingen im Gesicht verletzt worden, hiess es. Es eskalierte, als drei betrunkene Häftlinge sich weigerten, in ihre Zellen zu gehen. Im Zuge des Aufstands forderte die Gewerkschaft für Beschäftigte im öffentlichen Dienst (Uilpa) mehr Personal und machte die Überbelegung des Gefängnisses für den Vorfall verantwortlich.